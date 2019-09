Coliziune între un tren și un TIR la Tokyo. Sunt zeci de victime. VIDEO

"În total, 35 de persoane au fost rănite, dintre care una în stare gravă", a declarat un responsabil al celulei de gestionare a crizei din Yokohama, Ryo Nagakura.

Persoana rănită grav se află "în stop cardiorespirator", a precizat el, utilizând termenul folosit în Japonia înainte ca un deces să fie constatat de un medic.

Presa locală a anunțat că o persoană părea prinsă sub tren şi că ar putea fi vorba de conductorul de tren, scrie Agerpres.

A train has collided with a truck at a railway crossing in Yokohama, near Tokyo. The truck caught fire, sending black smoke into the air. Authorities say at least 30 people may have been injured. pic.twitter.com/QJ6oiq4AhQ