CNN: Topul minciunilor spuse de Donald Trump când și-a anunțat intenția de a candida din nou la președinția SUA

La fel ca multe dintre discursurile lui Trump pe care le-a ținut în calitate de președinte, discursul său recent în care și-a anunțat lansarea candidaturii la alegerile prezidențiale a fost plin de afirmații false pe mai multe subiecte.

Jurnaliștii CNN au realizat un ”fact check”, o verificare a afirmațiilor pe care le-a făcut fostul președinte al SUA și au constatat că foarte multe sunt false.

Iată doar câteva dintre acestea.

Retragerea SUA din Afganistan

Trump a susținut marți seara că SUA au lăsat echipamente militare în valoare de 85 de miliarde de dolari în Afganistan, după ce soldații s-au retras în 2021.

„Poate cel mai jenant moment din istoria țării noastre, într-un loc în care am pierdut vieți, am lăsat americani în urmă și am predat cele mai bune echipamente militare din lume în valoare de 85 de miliarde de dolari”, a spus Trump.

Faptele în primul rând: cifrele lui Trump sunt false. Deși o cantitate semnificativă de echipament militar, furnizată de SUA forțelor guvernamentale afgane, a fost într-adevăr abandonată talibanilor la retragerea SUA, Departamentul Apărării al SUA a estimat că acest echipament valorează aproximativ 7,1 miliarde de dolari - adică doar o ”bucată” din cele aproximativ 18,6 miliarde de dolari care s-au cheltuit pentru echipamentul furnizat forțelor afgane între anii 2005 și 2021. Iar o parte din echipamentele militare abandonate au fost făcute ”inoperabile” înainte ca forțele americane să se retragă.

Nu există nicio bază pentru afirmația lui Trump, potrivit căruia echipamente în valoare de 85 de miliarde de dolari au fost lăsate în urmă. După cum au explicat anterior alți jurnaliști care au verificat afirmațiile, este o cifră rotunjită ... mai aproape de 83 de miliarde de dolari, pentru suma totală de bani pe care Congresul SUA a alocat-o în timpul războiului unui fond care sprijină forțele de securitate afgane. Însă doar o parte din această finanțare a fost pentru echipamente militare.

Rezerva strategică de petrol

Trump a susținut că administrația sa „a umplut” Rezerva strategică de petrol, care acum a fost „practic epuizată” de administrația Biden.

Faptele: ambele părți ale afirmației lui Trump sunt false. El nu a umplut rezerva, iar rezerva nu este „practic epuizată” - susține CNN.

Deși Trump s-a lăudat în mod repetat că se presupune că a umplut rezerva, aceasta conținea, de fapt, mai puțini barili de țiței când și-a părăsit mandatul, la începutul lui 2021, decât atunci când și-a preluat mandatul în 2017. Asta nu în totalitate din cauza lui - legea impune vânzări obligatorii de la rezervă, din motive bugetare, iar democrații din Congres au blocat finanțarea necesară executării ordinului lui Trump din 2020, de a cumpăra zeci de milioane de barili și de a umple rezerva la capacitatea maximă – dar, cu toate acestea, rezerva nu a fost plină.

Rezerva SUA de petrol rămâne cea mai mare din lume, chiar dacă a fost la un minim pe care nu l-a mai atins de 38 de ani, după ce președintele Joe Biden a folosit o mare parte din ea pentru a ajuta la menținerea unui preț scăzut al petrolului, ca urmare a invaziei Rusiei în Ucraina (și, întâmplător sau nu, înainte de alegerile intermediare).

Rezerva avea peste 396 de milioane de barili de țiței în săptămâna încheiată pe 4 noiembrie.

Profitul obținut din China

Trump s-a lăudat și cu profitul obținut din China, susținând că „niciun președinte nu a căutat sau nu a primit vreodată un dolar pentru țara noastră, din China, până când am venit eu”.

Fapte: În primul rând, nu este adevărat că niciun președinte înainte de Trump nu a generat niciun venit prin impunerea unor tarife asupra mărfurilor din China. În realitate, SUA au taxe vamale asupra Chinei de mai bine de două secole, iar FactCheck.org a arătat în 2019 că SUA au generat o „medie de 12,3 miliarde de dolari în taxe vamale pe an, din 2007 până în 2016, potrivit Comisiei pentru Comerț Internațional al SUA DataWeb.”

De asemenea, importatorii americani, nu exportatorii chinezi, fac plățile efective ale tarifelor – iar mai multe studii realizate în timpul președinției lui Trump au demonstrat că, de fapt, americanii suportau costul acestor tarife.

Efectele încălzirii globale

Trump a susținut că unii oameni - dar fără săp spună cine - nu vorbesc și despre amenințarea armelor nucleare, pentru că sunt obsedați de problemele de mediu, și care „spun că ne poate afecta în următorii 300 de ani”.

El a adăugat: „Se spune că oceanul se va ridica cu 1/8 de inch în următorii 200 până la 300 de ani. Dar nu vă faceți griji cu privire la armele nucleare, care pot distruge țări întregi dintr-o singură lovitură.”

Faptele: afirmațiile lui Trump sunt false. Chiar dacă ignori afirmația absurdă că oamenii nu acordă atenție amenințărilor nucleare, pentru că se concentrează pe mediu, nivelul mării este de așteptat să crească mult mai repede decât a spus Trump.

Serviciul Național Oceanic al guvernului SUA a anunțat că „nivelul mării de-a lungul coastei SUA se preconizează că va crește, în medie, cu 10 - 12 inchi (0,25 - 0,30 metri) în următorii 30 de ani (2020 - 2050), adică la fel de mult cu nivelul de creștere măsurat în ultimii 100 de ani (1920 - 2020).”

Și deși Trump nu a folosit cuvintele „schimbări climatice” în această afirmație, el a sugerat cu tărie că oamenii spun că schimbările climatice ne pot afecta doar peste 300 de ani.

Este extrem de inexact; afectează SUA astăzi. Departamentul Apărării a precizat într-un raport din 2021: ”Temperaturile în creștere; schimbarea tiparelor de precipitații; iar condițiile meteorologice extreme mai frecvente, intense și imprevizibile cauzate de schimbările climatice exacerbează riscurile existente și creează noi provocări de securitate pentru interesele SUA.”

Consumul de droguri și pedepsele din China

Trump a susținut că liderul chinez Xi Jinping i-a spus că China nu are deloc „problemă cu drogurile” din cauza tratamentului dur pe care-l primesc traficanții lor de droguri.

Apoi Trump a repetat el însuși afirmația, spunând: „Dacă ești prins cu trafic de droguri în China, ai un proces imediat și rapid și, până la sfârșitul zilei, ești executat. Este un lucru groaznic, dar nu au nicio problemă cu drogurile.”

Faptele: afirmația lui Trump nu este adevărată. Joe Amon, director de sănătate globală la Dornsife School of Public Health de la Universitatea Drexel, a spus că „da, China are o problemă cu drogurile” și că „China, ca și SUA, are un număr mare de oameni care consumă (o gamă largă de) droguri."

Guvernul chinez însuși a precizat că „au fost 1,49 milioane de consumatori de droguri înregistrați la nivel național” la sfârșitul anului 2021.

În trecut, oficialii din China au recunoscut că numărul consumatorilor de droguri înregistrați reprezintă o subestimare semnificativă a consumului real de droguri.

Documentele prezidențiale ”confiscate” de președinții SUA

Plângându-se de modul în care este cercetat penal pentru că a dus documente prezidențiale la casa sa din Florida, Trump a repetat o afirmație dezmințită deja de către fostul președinte Barack Obama.

„Obama a luat o mulțime de lucruri cu el”, a spus Trump.

Faptele: Acest lucru este fals, după cum a subliniat și Administrația Națională a Arhivelor și Arhivelor (NARA), în august, când Trump a făcut această afirmație.

Deși Trump a susținut că Obama a dus milioane de înregistrări la Chicago, NARA a explicat într-o declarație publică faptul că - de fapt - oficiali ai NARA au dus aceste înregistrări la o unitate administrată de NARA din zona Chicago, care este aproape de locul unde va fi amplasată biblioteca prezidențială a lui Obama.

NARA a dezmințit, de asemenea, afirmațiile recente ale lui Trump despre alți președinți care ar fi dus documente în statele lor de origine. Și în acele cazuri, NARA a fost cea care a mutat documentele, nu foștii președinți. Este standard ca NARA să înființeze depozite temporare în apropierea locului în care vor fi amplasate bibliotecile permanente ale foștilor președinți.

Incidentul provocat de rachetelor căzute în Polonia

Trump a susținut, marți, că o rachetă care a fost „trimisă probabil de Rusia” a aterizat la 50 de mile în Polonia. „Oamenii devin absolut sălbatici și nebuni, și nu sunt fericiți”, a spus Trump de la reședința sa din Mar-a-Lago.

Faptele: această afirmație este falsă. Deși Polonia a spus că o rachetă de fabricație rusă a aterizat marți pe teritoriul lor, ucigând doi cetățeni polonezi, explozia a avut loc la aproximativ 4 mile vest de granița cu Ucraina.

În plus, rămâne neclar de unde a fost trasă racheta și de ce a căzut în Polonia.

Finalizarea construcției zidului de frontieră

Trump a făcut o afirmație falsă cu privire la una dintre politicile sale celebre, respectiv zidul de la granița cu Mexicul.

„Am construit zidul și acum îl vom folosi. Acum, am construit zidul – am terminat zidul – și apoi am spus să facem mai mult, și am făcut mult mai mult. Am făcut mult mai mult. Și în timp ce o făceam, am avut alegeri. Și când au apărut alegerile, au mai avut trei săptămâni ca să termine completările la zid, ceea ce ar fi fost grozav, și au spus că nu, nu, nu vom face asta”, a spus el.

Faptele: Nu este nici măcar aproape adevărat că Trump a „finalizat” zidul de graniță.

Potrivit unui raport oficial, realizat de Serviciul Vamal și Protecția Frontierei SUA, la două zile după ce Trump a terminat mandatul, aproximativ 737 de kilometri de zid au fost finalizați în mandatul lui Trump.

Aproximativ 450 de kilometri nu fuseseră finalizați.

Afirmațiile confuze ale lui Biden

Batjocorind capacitatea de memorie a lui Biden, Trump a spus: „Există o mulțime de lucruri rele, cum ar fi să merg în Idaho și să spui „Bine am venit în statul Florida, îmi place foarte mult”.

Faptele: acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Biden, la fel ca Trump, a făcut uneori gafe, vorbind despre locuri, dar cazul de față este o ficțiune.

La un miting de la începutul acestei luni, Trump a susținut că Biden a plecat în Iowa și a pretins în mod greșit că se află în Idaho; acea afirmație falsă a fost publicată de un site de satiră în 2020.

Terorismul în timpul lui Trump

Trump a susținut: „Nu am avut, practic, aproape, cred, niciun atac islamic, atacuri teroriste, în timpul administrației Trump”.

Faptele: Trump a calificat afirmația spunând „practic, aproape, cred”, dar nu este adevărat că nu au existat atacuri teroriste comise de extremiști islamici în timpul președinției sale.

Departamentul de Justiție al lui Trump a susținut că un atac terorist comis în New York City în 2017, care a ucis opt persoane și a rănit alte persoane, a fost un act de terorism islamic desfășurat cu sprijinul ISIS .

De fapt, Trump a deplâns în mod repetat acest atac în timpul președinției sale.

Sursa: CNN Dată publicare: 17-11-2022 16:13