Mărturii cutremurătoare. Supraviețuitorii masacrului din Praga erau convinși că vor muri: care erau ultimele lor cuvinte

Jakob Weizman este un jurnalist și un student danez în vârstă de 26 de ani. În momentul atacului el susținea un examen la limba albaneză și era doar el și profesorul său în sala de curs.

„Am înghețat amândoi și nu știam ce să facem", a declarat Weizman pentru The Guardian. „Trecea printr-o clasă după alta, căutând un loc unde să poată împușca pe cineva. Ne-am încuiat ușa cu cinci minute înainte ca el să încerce să o deschidă", a mai spus Weizman.

Tânărul a baricadat ușa cu o masă și scaunele din sală pentru a bloca accesul atacatorului. Imaginea a fost postată pe Twitter și a fost preluată de presa internațională.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.

Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p