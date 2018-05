Civil sirian, ucis „din greșeală” de forțele britanice: „Trecea prin zonă cu motocicleta”

AFP

Forțele aeriene ale Marii Britanii au ucis „din greșeală” un civil în timpul unui atac împotriva unor luptători ISIS care se aflau în estul Siriei, a anunțat Ministrul britanic al Apărării, Gavin Williamson.

Într-o adresă scrisă către Parlament, Williamson a precizat că respectivul civil trecea cu motocicleta prin zonă, când a avut loc atacul, informează The Independent.

„Am făcut tot ce am putut să reducem riscurile ca viețile civililor să fie puse în pericol, ca urmare a loviturilor lansate de Marea Britanie, recurgând la un proces riguros și prin profesionalismul personalului britanic din armată. Astfel, este regretabil că în urma atacului aerian din 26 martie, care viza luptătorii grupării Stat Islamic din estul Siriei, a murit din greșeală un civil. În timpul loviturii aeriene, vizați erau trei luptători Daesh. Chiar atunci, un civil pe motocicletă a trecut prin zonă și am descoperit că și-a pierdut viața din greșeală. Am ajus la această concluzie după ce am făcut o analiză de rutină post-lovitură, a tuturor probelor”, a precizat Gavin Williamson.

Potrivit oficialului, ca urmare a acestui incident, a fost deschisă o anchetă în cadrul coaliției internaționale antijihadiste și urmează să se tragă concluziile.

