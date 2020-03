Ciocniri la frontiera turco-greacă între poliţişti greci şi migranţi. România trimite ajutoare

În urma acestor ciocniri, sute de migranţi s-au adunat în faţa postului de frontieră Pazarkule (numit Kastanies de partea greacă), scandând ”Libertate!”, ”Pace!” şi ”Deschideţi porţile!”, potrivit unui fotograf AFP.

Unii agitau deasupra gardului de sârmă ghimpată pancarte pe care se putea citi ”Vrem să trăim în pace”.

Footage shot from the Greek border crossing in #Kastanies. The camera is looking towards the border crossing with Turkey at #Pazarkule where the flashes and sound seem to come from. Video is handout from the Greek government. pic.twitter.com/jY0ucgl3kq