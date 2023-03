Cine este militarul ucis după ce a strigat „Glorie Ucrainei!”. Imaginile cu execuția sa au devenit virale | VIDEO

Armata ucraineană a afirmat, marţi, că l-a identificat pe soldatul care, luat prizonier, pare să fi fost ucis de rafale de gloanţe după ce a strigat „Glorie Ucrainei!", potrivit unei înregistrări video, relatează AFP, Unian și Agerpres.

„Potrivit datelor preliminare, defunctul este militarul Timofei Mihailovici Şadura din cadrul Brigăzii a 30-a mecanizate”, care a participat la luptele din apropiere de Bahmut (est) şi era considerat ca fiind dat dispărut din 3 februarie, au indicat Forţele de infanterie ucrainene pe Telegram.

Trupul soldatului ucrainean se află pe teritoriul ocupat temporar ruşi, notează Unian.

Confirmarea finală a identităţii acestuia va fi stabilită după returnarea cadavrului şi efectuarea unor expertize.

Kievul a deschis o anchetă penală cu privire la ceea ce a calificat drept „împuşcare brutală şi cinică a unei persoane neînarmate” de către soldaţi ruşi, aşa cum apare într-o înregistrare video, care a devenit virală pe reţelele de socializare.

This video was posted today showing how Russian soldiers executed a #Ukrainian soldier who bravely said to their face: "#GloryToUkraine" Please #StandbyUkraine and burn this evil act in your mind. With your support #UkraineWillWin. #RussianWarCrimes #RussiaisATerroistState pic.twitter.com/uDxc1eUEns