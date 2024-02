Cine este bărbatul care şi-a dat foc în faţa Ambasadei Israelului de la Washington | VIDEO

Serviciile de urgenţă s-au deplasat la faţa locului cu puţin timp înainte de ora locală 13:00 (20:00 ora României) ca răspuns la un „apel privind o persoană care a luat foc în faţa Ambasadei israeliene", a anunţat pe X serviciul de pompieri din capitala americană.

Când au ajuns pompierii, au constatat că Secret Service, serviciul de protecţie din cadrul guvernului american, stinsese deja incendiul. Bărbatul a fost transportat la spital cu "răni grave care îi pun viaţa în pericol", potrivit aceleiaşi surse.

Un purtător de cuvânt al forţelor aeriene a confirmat pentru AFP că era vorba de un membru activ din acest serviciu, fără a da alte detalii.

Imagini - aparent difuzate în direct de militarul american pe platforma de streaming Twitch - îl arată pe acesta îmbrăcat în ţinută militară, declarând că „nu va fi complice la genocid" în timp ce se stropeşte cu lichid, a relatat presa americană. El a încercat apoi să îşi dea foc, strigând "Free Palestine" până când a căzut la pământ.

The last walk of Aaron Bushnell, a 25-year-old member of the US Air Force who self-immolated outside the Israeli embassy in Washington in protest against US involvement in Israel's genocide in Gaza.https://t.co/FwAAH0GJ8B