Un bărbat şi-a dat foc în faţa ambasadei Israelului la Washington. Imaginile surprinse la fața locului | VIDEO

The Times of Israel notează că în comunicat se precizează că bărbatul nu era cunoscut de ambasadă înainte de autoincendiere şi că a fost chemată o ambulanţă, iar bărbatul a fost dus la spital.

Publicaţia ebraică Walla transmite că bărbatul a suferit răni care îi pun viaţa în pericol şi că niciun membru al personalului ambasadei nu a fost rănit, potrivit News.ro.

Incident outside of Israel’s Embassy in Washington DC. This the scenes a few minutes ago.. pic.twitter.com/a78Zvtx6E9