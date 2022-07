Cine este bărbatul care l-a asasinat pe Shinzo Abe. Ce le-a spus polițiștilor după ce a fost reținut

Shinzo Abe, care avea 67 de ani, a fost împușcat de două ori în zona pieptului și în a gâtului. Politicianul s-a prăbușit imediat, apoi a fost transportat de urgență la cel mai apropiat spital, informează BBC.

Public broadcaster NHK aired the moment former Japanese Prime Minister Shinzo Abe was shot while delivering a campaign speech Friday in western Japan. https://t.co/u8MXjC3qrP pic.twitter.com/77ep2QLuJ8