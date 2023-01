Cine a fost Lisa Marie Presley. A fost căsătorită cu Michael Jackson | GALERIE FOTO

"Cu inima plină de durere trebuie să împărtăşesc vestea devastatoare: draga mea fiică Lisa Marie ne-a părăsit", a confirmat mama ei, Priscilla Presley, într-un comunicat trimis site-ului People. Lisa Marie Presley fusese transportată de urgenţă la spital, pe 12 ianuarie, dimineaţă, potrivit unui mesaj postat mai devreme de mama ei pe reţelele sociale.

Cine a fost Lisa Marie Presley

Singurul copil al celebrului Elvis Presley şi al actriţei Priscilla Beaulieu Presley, Lisa Marie Presley s-a născut la 1 februarie 1968, în Memphis, Tennessee. La vârsta de patru ani s-a mutat cu mama sa în Los Angeles, după ce părinţii au divorţat în 1973, aminteşte publicaţia "People", https://people.com/.

După moartea lui Elvis Presley, la 16 august 1977, Lisa Marie Presley, care avea 9 ani, a devenit moştenitoare a averii tatălui său alături de bunicul său Vernon Presley şi bunica Minnie Mae Hood Presley. În urma decesului bunicilor ei paterni, în 1979 şi 1980, Lisa Marie Presley a devenit unica moştenitoare, dreptul de administrare, până la împlinirea vârstei de 18 ani, revenindu-i mamei sale.

Şi-a adorat tatăl, care o lua cu el la concerte. Dar copilăria i-a fost marcată de destinul tragic al regelui rock'n roll. ''Mi-l amintesc ca tată, dar a fost un tată foarte interesant'', povestea artista în emisiunea ''Good Morning America'' în 2009. Trecând printr-o depresie în adolescenţă, a început să consume substanţe interzise, dar la 18 ani a reuşit să renunţe şi să se dedice muzicii, precizează site-ul www.thefamouspeople.com.

Lisa Marie Presley a fost membră a Bisericii Scientologice (din care s-a retras oficial în 2016), unde l-a cunoscut pe primul ei soţ, Danny Keough, cu care s-a căsătorit în 1988. Cuplul a avut doi copii: Riley, născută în 1989, şi Benjamin, născut în 1992, dar care a murit în 2020. Lisa Marie şi Danny Keough au divorţat în 1994, potrivit www.imdb.com.

S-a căsătorit cu Michael Jackson

La 26 mai 1994, s-a căsătorit cu Michael Jackson. Mariajul celor doi a fost permanent în atenţia presei, până la divorţul din ianuarie 1996. În 1995, a apărut în videoclipul piesei "You Are Not Alone", alături de Michael Jackson.

După divorţ, Lisa Marie a semnat un contract cu o casă de discuri şi s-a implicat în proiecte legate de reşedinţa tatălui său de la Graceland. La comemorarea a 20 de ani de la moartea lui Elvis, în 1997, Lisa Marie a apărut într-un "duet" alături de marele cântăreţ - un mixaj al melodiei "Don't Cry Daddy".

S-a căsătorit, în 2002, cu actorul Nicholas Cage, dar relaţia s-a destrămat după câteva luni. În 2006, a urmat cea de-a patra căsătorie a cântăreţei, cu producătorul Michael Lockwood, cu care are două gemene - Harper şi Finley - şi de care s-a separat în 2016.

În 2003, a lansat albumul "To Whom It May Concern", una dintre cele mai bune apariţii discografice ale anului. La două luni de la lansare, a plecat în turneu de promovare în Marea Britanie. Doi ani mai târziu a lansat "Now What", album care a intrat în Billboard 200, iar single-urile "Idiot" şi "Shine" au devenit hituri.

Un nou album - "Storm & Grace" - a fost lansat în 2012 şi vândut în peste 9.000 de exemplare în prima săptămână. Şi acest material discografic a intrat în US Billboard Rock.

A avut mai multe colaborări cu artişti celebri, printre aceştia numărându-se Pat Benatar, Kylie Minogue, Richard Hawley.

Lisa Marie Presley şi-a vândut, în 2004, 85 la sută din drepturile de autor asupra discurilor şi imaginii tatălui său companiei CKX, Inc., excepţie făcând proprietatea de la Graceland, pe care a continuat să o administreze împreună cu mama sa.

În 2007, când s-au împlinit 30 de ani de la moartea lui Elvis, a înregistrat un nou "duet" pentru piesa "In the Ghetto". Videoclipul îi arată pe amândoi - tată şi fiică - împreună, într-un mixaj digital, conform site-ului www.thefamouspeople.com.

Lisa Marie s-a implicat în numeroase cauze umanitare, de la programe de combatere a sărăciei administrate prin Elvis Presley Charitable Foundation până la eforturile de ajutorare după uraganul Katrina, notează https://thehill.com/.

Cântăreaţa a asistat la 10 ianuarie 2023, alături de mama ei, Priscilla Presley, la ceremonia Globurilor de Aur, în cursul căreia actorul Austin Butler a câştigat premiul pentru cel mai bun actor într-un film dramatic, graţie rolului interpretat în pelicula "Elvis". Actorul, a cărui interpretare a fost apreciată pe scară largă, le-a adresat celor două un mesaj emoţionant, în discursul de mulţumire de pe scenă: "Vă mulţumesc că mi-aţi deschis inimile, amintirile, casa voastră. Lisa Marie şi Priscilla, vă iubesc pentru totdeauna".

Sursa: Agerpres Etichete: , Dată publicare: 13-01-2023 07:48