Actrița Shonka Dukureh a murit la 44 de ani. A fost găsită moartă la o lună după apariția în filmul Elvis

Cântăreața și actrița Shonka Dukureh, care a jucat rolul cântăreței de blues „Big Mama Thornton” în filmul „Elvis”, a fost găsită moartă în casa ei din Nashville, Tennessee.

Femeia, în vârstă de 44 de ani, a fost găsită fără semne vitale de către unul dintre cei doi copii ai săi, cu care locuia într-un apartament, a declarat Departamentul de Poliție Metropolitan Nashville, într-un comunicat, conform Sky News.

Urmează să fie efectuată o autopsie pentru a stabili cauza morții actriței, a mai adăugat poliția.

Primarul din Nashville, John Cooper, a transmis pe Twitter condoleanțe familiei lui Dukureh, spunând că aceasta a absolvit Universitatea Fisk din orașul pe care îl chema acasă de mulți ani.

My deepest condolences to the family of Shonka Dukureh. Shonka graduated from @Fisk1866 and called Nashville home for many years. Her powerful voice and artistry will live on through her music, and we honor her memory on this sad day. https://t.co/0rjZ0lLWCg