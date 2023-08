Cine a fost Dmitri Utkin, fost ofițer GRU și considerat mâna dreaptă a lui Evgheni Prigojin

Utkin, fost ofițer în cadrul forțelor speciale ale GRU (Direcția Principală de Informații din cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse), deținând gradul de locotenent-colonel și mercenar cu experiență în teatrele de operațiuni din Siria, s-a implicat anterior alături de partenerul său în coordonarea marșului către Moscova, care a avut loc în luna iunie, scrie BBC.

Născut în 1970, Dmitri Utkin a fost ofițer în cadrul serviciului de informații militare GRU din Rusia, unde a deținut gradul de locotenent-colonel. El a servit în războaiele din Cecenia și Siria, notează hindustantimes.com.

❗️ Together with Prigozhin, Dmitry Utkin was in the crashed plane. PMC "Wagner" was named after him.

