Cinci turiști francezi arestați în Spania pentru că ar fi violat în grup o tânără

Potrivit autorităților, violul ar fi avut loc într-o casă de vacanță, iar suspecții au putut fi localizați ușor datorită fotografiilor de pe Facebook.

Victima, care era în vacanță împreună cu o prietenă, i-ar fi cunoscut pe cei cinci tineri pe un site de socializare și au hotărât să se întâlnească. Aceștia și-au petrecut seara împreună, iar la un moment dat, una dintre tinere a plecat din casă și a lăsat-o pe victimă singură cu cei care ar fi violat-o, relatează Daily Mail.

La câteva ore după ce au fost denunțați, tinerii au fost găsiți și arestați pentru agresiune sexuală. Aceștia neagă acuzațiile care li se aduc.

Five teenage French tourists are arrested in Benidorm for 'gang-rape of Norwegian girl, 20, they met via social media' https://t.co/wRfxUp0Vl8