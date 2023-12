Cinci ostatici au fost găsiţi morţi într-un tunel în Gaza. Armata israeliană a publicat imagini cu tunelul. VIDEO

În mesaj nu se precizează cum au murit cei cinci, iar purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că se aşteaptă efectuarea autopsiilor. "Vom informa familiile şi apoi publicul, în funcţie de ceea ce vor aproba familiile", a declarat el, relatează BBC.

Cei trei soldaţi şi doi civili se numărau printre cele 240 de persoane târâte în Fâşia Gaza de către bărbaţi înarmaţi din Hamas în timpul raidului transfrontalier din 7 octombrie care a declanşat războiul.

Săptămâna trecută, Hamas a publicat o înregistrare video care arată trei dintre ostatici în viaţă în ceea ce părea a fi un dormitor îngust, cu gresie albă şi fără ferestre, cu o priză electrică de perete.

In a centralized intelligence effort, IDF troops located and recovered the bodies of 5 hostages—abducted during the October 7 Massacre—and brought them back to Israel:

WO Ziv Dado

SGT Ron Sherman

CPL Nik Beizer

Eden Zacharia

Elia Toledano

