Ciclonul Ilsa a lovit vestul Australiei. Cod roșu de vânt în mai multe orașe

Ciclonul tropical Ilsa a lovit statul în apropiere de Port Hedland, cel mai mare centru de export al fierului din lume, cu puţin înainte de miezul nopţii, ora locală.

Furtuna a fost retrogradată între timp la categoria 3, dar rămâne în vigoare o alertă Cod roşu pentru mai multe localităţi din interiorul continentului.

This satellite loop shows Severe Tropical Cyclone IIsa, moving toward the Pilbara coast and expected to cross early Friday morning as a category 5 system.

