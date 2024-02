Chinezii au început să „invadeze” SUA. Au trecut granița cu miile în ultimul an. VIDEO

Pe parcursul a patru zile, jurnaliștii CBS au observat aproape 600 de migranți, dintre care unii chinezi, care au trecut granița printr-o breșă la capătul gardului de la granița de lângă San Diego.

Migranții chinezi care au declarat că au aflat despre această breșă prin intermediul aplicației video Douyin, versiunea chineză a TikTok.

În cadrul reportajului au fost analizate mai multe postări pe Douyin, care ofereau instrucțiuni detaliate despre modul în care migranții puteau angaja contrabandiști pentru a ajunge la graniță.

Migranții chinezi care speră să înceapă o viață nouă în SUA trebuie să traverseze mai multe țări înainte de a ajunge în Statele Unite. Unii au fost nevoiți să traverseze Turcia, Ecuador, Columbia, Panama și apoi Mexic, potrivit CNN.

S-a înregistrat o creștere a numărului de migranți chinezi care intră în SUA prin granițele sale.

Potrivit datelor de la US Customs and Border Protection, numărul de întâlniri pe care agenția le-a avut cu cetățeni chinezi la frontiera terestră de sud-vest a crescut de peste 50 de ori, de la 450 de persoane în 2021 la 24.314 în 2023.

Platformele de socializare chinezești au fost un avantaj pentru migranții care sperau să intre în SUA.

