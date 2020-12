China va deveni prima economie mondială în 2028, datorită redresării rapide după pandemie.

Economia chineză o va devansa pe cea a SUA cu cinci ani mai devreme decât se preconiza anterior, după ce a trecut mai bine decât Occidentul prin pandemia de coronavirus, susţine centrul de reflexie Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite Bloomberg.

Într-un raport publicat sâmbătă, Centre for Economics and Business Research susţine că prima şi a doua economie a lumii vor face schimb de locuri, în funcţie de Produsul Intern Brut exprimat în dolari, în 2028, cu cinci ani mai devreme decât estima în urmă cu un an, transmite Agerpres.

În plus, CEBR a calculat că China ar putea deveni o economie cu venituri mari (care potrivit definiţiei Băncii Mondiale înseamnă o economie cu un venit naţional brut per capita de peste 12.356 de dolari) încă din 2023. Ca o dovadă a puterii Asiei, India ar putea urca şi ea în clasament devenind a treia economie a lumii la finele acestui deceniu.

„De ceva vreme, o temă predominantă a economiei mondiale a fost lupta economică şi de soft power între SUA şi China. Pandemia de COVID-19 şi consecinţele sale economice au înclinat cu siguranţă balanţa în favoarea Chinei", apreciază Centre for Economics and Business Research.

Potrivit CEBR, modul în care China a gestionat cu succes pandemia, cu o carantină strictă la început, precum şi loviturile date creşterii pe termen lung ale economiilor occidentale, înseamnă că performanţele economice relative ale Chinei s-au îmbunătăţit. Conform estimărilor CEBR, China urmează să înregistreze un ritm mediu de creştere economică de 5,7% pe an în perioada 2021-2025, după care va încetini la o creştere de 4,5% pe an în perioada 2026-2030. În schimb, SUA, chiar dacă vor avea o relansare puternică după pandemie în 2021, ritmul său de creştere va încetinit la 1,9% pe an între 2022 şi 2024, după care va încetini şi mai mult până la 1,6% pe an.

Japonia va rămâne a treia economie a lumii, în dolari, până la începutul anilor 2030, când va fi devansată de India, ceea ce va însemna că Germania va coborî de pe locul patru pe locul al cincilea. Marea Britanie, în prezent a cincea economie a lumii potrivit CEBR, va scădea pe locul al şaselea începând din 2024.