China a testat ”mama tuturor bombelor”. Imagini cu cea mai mare bombă creată de Beijing

Aceasta este ”versiunea chineză a mamei tuturor bombelor”, cu referire la dispozitivul lansat în 2017 de armata americană în Afganistan.

Producătorul de armament Norinco, o companie chineză de stat, a postat pe site-ul său o înregistrare video care arată, timp de câteva secunde, lansarea unei bombe. Aceasta se prăbuşeşte peste o prerie, producând o uriaşă minge de foc şi nori de fum negru.

Pe reţelele sociale, agenţia oficială Xinhua a descri s dispozitivul, prezentat pentru prima oară, drept ”versiunea chineză a mamei tuturor bombelor''. ”Puterea sa nu este inferioară decât celei a armelor nucleare”, adaugă aceeaşi sursă.

Lansarea bombei a fost efectuată de un bombardier chinezesc H-6K.Nici Norinco, nici Xinhua nu au precizat totuşi data sau locul exploziei şi nici raza sa de acţiune.

