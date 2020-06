Ceremonii de absolvire inedite în SUA. Festivitate în vârf de munte sau în mașină

Peste Ocean e sezonul ceremoniilor de absolvire, dar anul acesta este unul atipicdin cauza pandemiei de coronavirus.

În Carolina de Nord, de exemplu, cei care au terminat liceul şi-au primit diplomele în timp ce se aflau în mașină, cu părinţii. Iar într-un alt stat federal, festivitatea de premiere s-a ţinut pe vârful unui munte.

O pistă de curse auto a fost pentru o zi scena de decernare a diplomelor de absolvire pentru care liceeni din Carolina de Nord au muncit din greu tot anul.

În aplauzele organizatorilor, tinerii au stat la coadă, în mașină, pentru a-și primi meritele.

Tytianah Ward, absolventă liceu: „Nu m-am gântit că așa vor decurge lucrurile, ci mi-am imaginat că voi urca pe o scenă. Dar mă bucur pentru această experiență, pentru că e una grozavă. Poți să îţi vezi din nou colegii și familiile lor. Este o experiență neobișnuită, dar amuzantă. "

Din cauza pandemiei de coronavirus, tradiționala ceremonie pe care adolescenții o așteptau cu nerăbdare a fost inițial anulată. Dar, într-un final, s-a găsit o soluție de compromis, la fel de memorabilă.

Grace Tucker, absolventă liceu: „Iniţial, ni s-a spus că vom sta acasă timp de două săptămâni, apoi ne vom putea întoarce (la școală, n.r). Nu am crezut că va dura atât de mult, dar e ok.”

Cu autoturismele decorate în ton cu evenimentul, familiile au urmărit festivitatea de premiere pe ecranul gigant instalat pe arena de circuit și au ascultat discursurile de mulțumire ale profesorilor, la radio-ul din mașină.

Da'Shaquan Campbell, fratele unei absolvente: „Nu m-am așteptat la asta. Speram să o vedem când urcă pe scenă, aşa cum a fost în cazul meu, dar azi lucrurile sunt un pic diferite.”

Organizatorii le-au strigat pe rând numele absolvenților și fiecare și-a primit mult-așteptata diplomă după ce a trecut, la propriu, cu mașina, de linia de sosire.

Şi în statul american New Hampshire cadrele didactice au vrut să se departă de foştii liceeni într-un mod atipic.

Elevă: „Vom avea ceremonia de absolvire pe vârful unui munte.”

Cu o aşa organizare, absolvenţii au fost în culmea fericirii.

Absolventă: „A fost minunat! Am putut să-i vedem pe toţi colegii urcând şi coborând (cu telescaunul, n.r) A fost o experienţă nemaipomenită, chiar dacă nu am fost prezenţi fizic unii lângă ceilalţi, faptul că am putut să ne vedem prietenii a fost foarte frumos."