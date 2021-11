Celebra ''Afghan Girl'', a cărei fotografie a apărut pe coperta revistei National Geographic, s-a refugiat în Italia

Ea s-a refugiat în Italia după ce talibanii au cucerit oraşul Kabul, a anunţat joi biroul de presă al prim-ministrului italian Mario Draghi, citat de AFP şi Reuters.

"Refugiata afgană Sharbat Gula a sosit la Roma", după ce Guvernul italian "a organizat şi a facilitat transferul ei în străinătate", precizează un comunicat al autorităţilor italiene.

Guvernul italian a intervenit atunci când Sharbat Gula a cerut ajutor pentru a părăsi Afganistanul după ce talibanii au cucerit întreaga ţară în luna august. Sosirea ei în Italia face parte dintr-un program mai amplu privind evacuarea şi integrarea refugiaţilor afgani.

Sharbat Gula, o femeie cu ochi verzi, a devenit celebră după publicarea în 1985 a unei fotografii realizate în anul precedent de fotograful american Steve McCurry, într-o tabără de refugiaţi afgani de la graniţa cu Pakistanul.

Ochii ei uluitor de verzi, care privesc cu un amestec de ferocitate şi durere din spatele unei eşarfe roşii, au făcut-o cunoscută în lumea întreagă, dar identitatea ei a fost dezvăluită abia în 2002, când Steve McCurry a revenit în acea regiune pentru a o găsi pe tânăra pe care o fotografiase în 1984.

"Timp de câteva secunde, totul era perfect - lumina, fundalul şi expresia ochilor ei", spunea fotograful american în cartea lui "Inedit", apărută în Franţa în 2013.

Un analist de la FBI, un expert criminalist şi inventatorul tehnologiei de recunoaştere pe baza irisului uman i-au verificat identitatea, anunţase National Geographic la acea vreme.

Mamă a patru copii, analfabetă, Sharbat Gula spune că a sosit în Pakistan în timp ce era orfană, la patru sau cinci ani după invazia sovietică din 1979, la fel ca milioane de afgani care au fugit din calea războiului şi au trecut frontiera în ţara vecină.

În 2016, autorităţile din Pakistan au arestat-o pentru falsificarea unei cărţi de identitate, un act disperat la care celebra "Afghan Girl" a recurs pentru a putea să trăiască în această ţară.

Apoi, preşedintele afgan din acea vreme, Ashraf Ghani, a întâmpinat-o la revenirea ei în Afganistan şi i-a promis că îi va oferi un apartament pentru a se asigura că Sharbat Gula "va trăi cu demnitate şi în siguranţă în ţara ei natală".

După ce au cucerit puterea în august 2021, liderii talibanilor au spus că vor respecta drepturile femeilor în concordanţă cu Şaria, legea islamică. Însă în timpul regimului taliban din 1996-2001, femeile nu au avut voie să lucreze, iar accesul fetelor în şcoli a fost interzis. Femeile trebuiau să-şi acopere permanent chipurile şi să fie însoţite de o rudă de sex masculin atunci când ieşeau din casele lor.

Italia a fost, alături de Statele Unite, Turcia, Marea Britanie şi Germania, una dintre cele cinci ţări angajate în misiunea "Resolute Support" organizată de NATO în Afganistan pentru a evacua câteva mii de cetăţeni afgani din ţara lor natală după retragerea militarilor americani în luna august.

