Cel puţin trei persoane au murit şi peste 50 au fost rănite după ce o tornadă a lovit un oraş din Texas | Video

Serviciul Naţional de Meteorologie din Amarillo a confirmat că o tornadă a lovit oraşul Perryton din Texas. Imagini cu pagubele importante circulă pe reţelele sociale.

Şeful Departamentului de pompieri dn Perryton Paul Dutcher a declarat pentru KAMR-TV că cel puţin trei persoane au murit după ce tornada a lovit oraşul.

Directorul financiar al Spitalului General Ochiltree, Debbie Beck, a declarat pentru CNN că rănile au variat de la ”foarte uşoare” la ”pneumotorax, răni la cap şi fracturi osoase”.

Medicii tratează pacienţii în spital deşi nu au electricitate, a adăugat ea.

Beck a spus că tornada a lovit parte de nord-est a oraşului Perryton şi a măturat o porţiune a străzii principale, provocând pagube locuinţelor şi magazinelor.

Au fost afectate şi Departamentul de pompieri şi cel al serviciilor de urgenţă, iar un parc de rulote a suferit pagube importante, a menţionat ea.

Guvernatorul din Texas, Greg Abbott, a dispus folosirea resurselor statului pentru răspunsul la situaţii de urgenţă.

”Statul Texas foloseşte rapid resursele pentru răspunsul la situaţii de urgenţă majoră pentru a oferi tot sprijinul şi asistenţa necesare pentru a-I proteja pe locuitori şi a-I ajuta pe cei afectataţi de tornade în Perryton”, a arătat Abbott, într-un comunicat de presă.

Oraşul nu este alimentat în prezent cu electricitate, compania Xcel Energy declarând pentru CNN că măsura de întrerupere a alimentării a fost luată din motive de siguranţă.

Tornado went through the north side of Perryton, TX

I lived here from 2017 - 2022 when I moved 15 minutes away to the west.

There’s no electricity and no signal. Still waiting to hear from my mom. pic.twitter.com/cjwYX2qQpw