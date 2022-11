Cel puţin şase morţi într-un atac rus asupra unui imobil rezidenţial în Nikolaev

„Într-un răspuns cinic al statului terorist (rus) la succesul nostru pe front, Mikolaiv a fost din nou ţinta unor tiruri cu rachete al inamicului. Una dintre rachete a lovit un imobil rezidenţial de cinci etaje, care a fost distrus în totalitate”, a anunţat pe Telegram şeful administraţiei regionale, Vitalii Kim, menţinonând un bilanţ provizoriu revizuit în creştere de cel puţin cinci morţi şi mai mulţi răniţi, conform Agerpres.

As a result of the night shelling of Nikolaev, 5 people were killed