Cel puţin nouă poliţişti au fost ucişi şi 16 răniţi într-un atentat sinucigaş în Pakistan. FOTO

„Atentatorul kamikaze conducea o motocicletă cu care a lovit din spate vehiculul” în care se aflau poliţiştii, a declarat Abdul Hai Aamir, un înalt responsabil al poliţiei locale.

Atentatul a avut loc în districtul Kacchi, la circa 120 km sud-est de Quetta, capitala provinciei.

Nicio grupare nu a revendicat până acum responsabilitatea atacului.

Violenţele au luat amploare în Pakistan după ce negocierile de pace între guvernul de la Islamabad şi luptători talibani care se ascund în ţara vecină Afganistan au eşuat în noiembrie 2022. Negocierile erau mediate de reţeaua Haqqani a talibanilor afgani.

Balucistan, cea mai mare provincie pakistaneză, situată la graniţele cu Afganistan şi Iran, este frecvent ţinta atacurilor din partea luptătorilor islamişti, grupărilor sectare şi separatiştilor naţionalişti.

At least 3 soldiers have been killed and several wounded in a suicide attack in southwest #Pakistan #Balochistan .

Forces were travelling on a bus in #Kachhi district of Balochistan– some 160km southeast of provincial capital #Quetta – when the vehicle exploded. pic.twitter.com/WF0LxX46TW