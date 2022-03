Cel puţin 80 de cadavre scoase de sub dărâmături la Nikolaev unde a fost atacată o bază militară

Reporterul belgian Robin Ramaekers susţine că multe alte cadavre se află "sub dărâmături'.

Numărul morţilor nu a fost confirmat de autorităţile ucrainene, deoarece este vorba despre o bază militară.

Primarul din Nikolaev, Aleksandr Senkevich, a spus că nu a fost timp să sune sirenele de raid aerian înainte de raid, deoarece rachetele au fost lansate din regiunea Herson din apropiere, spre sud-est.

Russian forecs missiles Attack: The ruins of the military unit of the 79th ODShbr in Nikolaev. Ukrainian media write that at least 40 soldiers of the Armed Forces of Ukraine died. pic.twitter.com/dmK6VkKbd8