Israelul anunță că a ucis doi lideri Hamas, într-un atac asupra orașului Rafah. 35 de morți și distrugeri mari. VIDEO

Numeroase persoane au fost prinse în dărâmăturile în flăcări. Ministerul Sănătăţii din Gaza a declarat că femeile şi copiii reprezintă majoritatea morţilor, relatează AP.

Atacurile au avut loc la două zile după ce Curtea Internaţională de Justiţie a ordonat Israelului să pună capăt ofensivei sale militare în Rafah, unde mai mult de jumătate din cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza au căutat adăpost înainte de incursiunea israeliană de la începutul acestei luni. Zeci de mii de oameni au rămas în zonă, în timp ce mulţi alţii au fugit.

Imagini de la locul celui mai puternic atac aerian au arătat distrugeri mari. Armata israeliană a confirmat atacul şi a declarat că a lovit o instalaţie a Hamas şi a ucis doi militanţi Hamas de rang înalt. Aceasta a precizat că investighează relatările potrivit cărora ar fi fost răniţi civili. Ministrul apărării, Yoav Gallant, a fost duminică la Rafah şi a fost informat cu privire la "aprofundarea operaţiunilor" de acolo, a declarat biroul său.

BREAKING: JOINT STATEMENT FROM EMIRATI HOSPITAL STAFF ABOUT RAFAH MASSACRE

“On May 26, 2024, in blatant defiance of International Court of Justice decisions and statements by US President Joe Biden, the Israeli occupation committed a HEINOUS MASSACRE in Rafah.” pic.twitter.com/OedeXwNLD9