Cel puţin 13 morţi, după ce zidul unei biserici s-a prăbușit în timpul slujbei. VIDEO

Incidentul a avut loc joi seara într-o biserică din localitatea Dlangubo, la nord de Durban, al treilea oraş ca mărime din ţară, în timpul unei slujbe religioase, a precizat purtătorul de cuvânt al ''ministerului'' regional pentru probleme locale, Lennox Mabaso.

"Zidul clădirii s-a prăbuşit din cauza ploilor abundente de noaptea trecută (joi seara)", a declarat Mabaso pentru canalul de ştiri eNCA.

''Acum avem 13 morţi'', a menţionat reprezentantul.

Un purtător de cuvânt al serviciilor provinciale de urgenţă (EMS), Robert McKenzie, a confirmat acest bilanţ. "Ce tragedie: 13 morţi şi 16 persoane rănite tratate de serviciile de urgenţă", a scris el pe contul său de Twitter.

Autorităţile locale se îndreptau către locul accidentului, a indicat Lennox Mabaso.

#Churchcollapse Prayer service underway at Pentecostal Holiness Church in eMpangeni, KZN. Thirteen people died when a section of the wall collapsed. #eNCA pic.twitter.com/x7cz9CQmj6