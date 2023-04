Cel puțin 12 presupuși criminali au fost uciși în bătaie și arși, în plină zi, pe străzile capitalei Haiti | VIDEO

Imaginile îngrozitoare apărute pe rețelele sociale arată cum bărbați plini de sânge au fost forțați de polițiști înarmați să zacă pe străzi, înainte ca trecătorii să arunce în ei cu anvelope, să le stropească cu benzină, ca mai apoi să le dea foc, scrie The Guardian.

Port-au-Prince #Haiti today police and the population killed and burned Bodies of 14 gang members armed with rifles and handguns pic.twitter.com/urh2bIvEnZ