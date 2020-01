Cel puțin 11 oameni au murit în Statele Unite din cauza furtunilor violente

Sute de case au fost distruse, numeroase drumuri inundate şi sute de mii de oameni sunt afectaţi de lipsa curentului electric, potrivit News.ro.

Au fost emise, sâmbătă, şi alerte de tornadă, statul Alabama fiind vizat în mod special.

Pentru partea centrală a SUA, au fost emise alerte de ninsori. Sute de zboruri au fost anulate sâmbătă pe principalele două aeroporturi din Chicago.

Another photo of the damage at Brindlee Mountain School #ALwx #WAFF48 pic.twitter.com/8qxD4MhpVc