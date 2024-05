Cel puțin 10 morți după ce un autobuz de pe un feribot a căzut în Nil. Șoferul, care a încercat să fugă, a fost arestat

”Bilanţul este de zece morţi şi ar putea creşte”, declară AFP oficialul egiptean.

Potrivit ziarului Al-Ahram, care a scris primul despre accident, autobuzul a căzut în Nil de pe un feribot care traversa fluviul pentru că şoferul nu a tras frâna de mână.

???????? A small bus in Egypt carrying 22 passengers fell into the Nile River. 10 of these passengers were schoolgirls, and all of them died.pic.twitter.com/6fYCu24Tmo