Cel mai important centru al budismului tibetan a fost cuprins de flăcări. Pagubele suferite

Imaginile apărute în mediul online prezintă flăcări puternice care au învăluit acoperișul a ceea ce pare a fi o pagodă eviscerată.

Presa chineză a relatat că incendiul a izbucnit sâmbătă seară și a fost lichidat imediat, scrie BBC.

Gradul de deteorare a mănăstirii este însă neclar, însă presa chineză a precizat că nu există prejudicii pentru relicvele culturale.

Tibetul, teritoriul îndepărtat și în principal budist, cunoscut sub numele de "acoperiș al lumii", este guvernat ca regiune autonomă a Chinei.

Mănăstirea Jokhang are o vechime de peste 1000 de ani și este listată ca un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Străzile din apropierea mănăstirii au fost redeschise pelerinilor în dimineața zilei de duminică, a spus presa de stat.

Devastating news from Lhasa of the Jokhang temple on fire. pic.twitter.com/LXiIlvc7V5