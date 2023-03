Ceasul de la mâna lui Emmanuel Marcon a dispărut în timpul unui interviu televizat. Explicații posibile VIDEO

În imagini, președintele Franței apare având ceasul la mână, iar la un moment dat bagă mâinile sub masă, iar în câteva momente scoate mâinile, continuând să vorbească, iar apoi se observă că nu mai avea ceasul, conform presei franceze.

Din acel moment au apărut mai multe explicații posibile cu privire la motivul gestului președintelui francez. Unii spun că Macron ar fi vrut să evite discuțiile pe baza prețului accesoriului, având in vedere că în toată țara sunt acum proteste majore și extrem de violente. Unele voci au transmi că prețul ceasului ar fi 80.000 de euro, dar surse din apropierea președintelui au transmis că accesoriul nu ar costa atât, ci mai puțin.

Aceleași surse apropiate lui Macron au susținut că gestul președintelui nu are nicio legătură cu prețul ceasului, ci cu faptul că înainte cu câteva momente ca președintele să decidă să își dea ceasul jos el se tot lovea cu mâna de masă și zgomotul era puternic. Și pentru că nu a vrut să deranjeze, el ar fi decis să își dea ceasul jos.

