Ce spune Zelenski despre cele 61 de avioane americane de luptă F-16 pe care le va primi Ucraina VIDEO

"Luptătorii noştri vor primi 42 de super-avioane de luptă" din Ţările de Jos, a scris şeful statului ucrainean pe X (fost Twitter), mulţumindu-i premierului olandez Mark Rutte.

A powerful and very fruitful day.

I thank @MinPres Mark Rutte, his entire team, and the Dutch people for the decision on F-16s for Ukraine. Our warriors will receive 42 great combat aircraft.

I thank @Statsmin Mette Frederiksen and the entire country of Denmark, as well as each…