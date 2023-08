Zelenski a aterizat la o bază aeriană olandeză, la două zile după ce SUA au dat undă verde pentru trimiterea de F-16

Preşedintele ucrainean, care sâmbătă a fost în vizită în Suedia, a aterizat la Eindhoven în jurul prânzului, ora locală, a confirmat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a guvernului olandez. El a fost întâmpinat de premierul oldanez Mark Rutte, citează news.ro.

Olanda, împreună cu Danemarca, a condus în ultimele luni eforturile internaţionale de a antrena piloţii ucraineni pentru F-16 şi de a livra în cele din urmă avioanele pentru a ajuta la contracararea superiorităţii aeriene a Rusiei, ale cărei forţe au invadat Ucraina în februarie 2022.

Ukraine and Sweden have more in common than just flag colours. Centuries of common history, a common current strength, and a future in a safe and free Europe.

This is what Ukraine is fighting for, with Sweden’s strong support.

I thank the Swedish Royal Family, Prime Minister… pic.twitter.com/SGeBrW6cjf