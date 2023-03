Ce spune România despre ajutorul militar oferit Ucrainei. ”Voi îl țineți secret. De ce?”

Între timp, Vladimir Putin dă startul campaniei de recrutare de primăvară. 147.000 de ruși sunt chemați pentru efectuarea serviciului militar obligatoriu.

Iar armata chineză anunță că este pregătită să-şi intensifice cooperarea cu forţele armate ruse.

Potrivit armatei ucrainene, numărul mediu zilnic de atacuri rusești pe linia frontului este în scădere, de 4 săptămâni. De la 124 în primele zile din martie, la 57 în prezent.

Potrivit unor surse de la Casa Albă, Rusia ar fi pierdut până acum 220.000 de oameni în războiul din Ucraina. Dar Moscova începe, ca în fiecare an, recrutarea de primavară. 147.000 de tineri vor fi obligați să efectueze serviciului militar. Anul trecut, Rusia a susținut că recrutarea nu este în niciun fel legată de așa-numita "operațiunea militară specială".

Pe de altă parte, la audierea din Senatul american, generalul Mark Milley a repetat că țara trebuie să ia măsuri pentru a-și reface stocurile de muniții.

Mark Milley: ”Una dintre marile lecții ale războiului din Ucraina este nivelul incredibil al consumului de muniții convenționale, și asta într-un război regional limitat. Într-un război între mari puteri, Doamne ferește să ajungem la așa ceva, consumul ar fi colosal”.

Între timp, în Ucraina ajung noi echipamente moderne de luptă, inclusiv rachete TOW, de fabricație americană, care pot distruge poziții fortificate.

Bogdan Aurescu: ”Aceasta este politica guvernului meu”

Contraofensiva ucraineană ar urma să aibă loc în aprilie, cel târziu în mai, a declarat ministrul ucrainean al Apărării. Kievul așteaptă uscarea terenului, care în prezent mustește de apă.

Volodimir Zelenski: ”În lunile următoare deja putem să fim mai activi pe linia frontului. Şi vom face totul pentru a ne asigura că aliații nostri ne sprijină cât se poate de eficient”.

Mark Milley: ”54 de țări, între care cele 30 de state membre ale NATO, de la Regatul Unit, Germania, Finlanda, Norvegia, Suedia, Estonia, Letonia, Polonia, Romania, aceste țări își pun tot sufletul să ajute Ucraina”.

Dacă tot a venit vorba de sprijinul pentru Kiev, ministrul român de Externe, Bogdan Aurescu, a fost întrebat insistent de un cunoscut jurnalist BBC, într-un interviu pentru radio, de ce România a secretizat ajutorul militar pentru Ucraina.

”Stephen Sackur: De ce nu face România public nivelul ajutorului militar pentru Ucraina? Partenerii europeni ai Ucrainei sunt foarte transparenți în această privință. Voi o țineți secretă. De ce?

Bogdan Aurescu: Pentru că aceasta e politica guvernului meu.

Stephen Sackur: Alte țări dau Ucrainei tancuri, Polonia și Slovacia dau și avioane de război. Spuneți-mi ce a dat România?

Bogdan Aurescu: Nu comentez.

Stephen Sackur: Ați furnizat Ucrainei tancuri, artilerie grea?

Bogdan Aurescu: Nu comentez pentru că aceasta e politica guvernului meu, așa cum v-am spus.

Stephen Sackur: Mulți români și parteneri externi cred că România dă foarte puțin Ucrainei…

Bogdan Aurescu: Nu comentez.

Stephen Sackur: România e o democrație, nu-i așa?

Bogdan Aurescu: Aveți dubii?

Stephen Sackur: Ei bine, eu știu că într-o democrație cetățenii așteaptă ca guvernul să dea socoteală cetățenilor.

Bogdan Aurescu: La finalul războiului toate lucrurile vor fi cunoscute”.

Jurnalist american arestat în Rusia pentru spionaj militar

Pe de altă parte, serviciul rus de securitate internă FSB a anunţat arestarea unui jurnalist american de la "The Wall Street Journal". Evan Ghershkovich, de 32 de ani, a fost reţinut în Ekaterinburg din Urali, fiind suspectat de spionaj militar.

FSB n-a prezentat nicio dovadă. Ultimul articol publicat de Ghershkovich, marți, a fost intitulat „Economia Rusiei începe să se destrame – Investiţiile sunt în scădere, forţa de muncă este redusă, bugetul este comprimat”.

Maria Zakharova, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe: ”Activitățile sale, în special, tot ceea ce s-a întâmplat la Ekaterinburg, nu corespundea statutului declarat de jurnalist. A fost o activitate care nu se poate numi jurnalism, nu este jurnalism. În consecință, în legătură cu aceste acte, au fost făcute reclamații de către Serviciul nostru Federal de Securitate”.

John Kirby, purtător de cuvânt Consiliul Național de Securitate: ”După cum am spus mai devreme, faptul că cetățenii americani au devenit o țintă a guvernului rus este absolut inacceptabilă. Condamnăm reținerea domnului Gershkovich și o facem în cei mai fermi termeni. De asemenea, condamnăm țintirea și reprimarea continuă a jurnaliştilor de către guvernul rus”.

Rus condamnat pentru un desen făcut de fiica lui de 12 ani

Jurnaliști din întrega lumea condamnă gestul Moscovei.

Jeanne Cavelier, Head of Eastern Europe & Central Asia Desk at Reporters Without Borders: ”În acest stadiu, nimic nu indică faptul că acest jurnalist și-a depășit atribuțiunile sale de jurnalist. El investiga recrutările făcute de grupul Wagner la Ekaterinburg și atitudinea rușilor față de război. (Arestarea) are un efect de intimidare asupra jurnaliştilor străini, în special a jurnaliştilor occidentali care încearcă să informeze comunitatea internaţională, opinia publică internaţională despre război şi despre ceea ce se întâmplă în Rusia”.

Între timp, cetățeanul rus condamnat la închisoare după ce fetița lui de 12 ani a făcut un desen critic despre războiul din Ucraina, a fost prins în Belarus. Alexei Moskaliov a reușit să fugă înainte de a primi sentința de doi ani de închisoare pentru "discreditarea" armatei.

Potrivit avocatului său, bărbatul a ajuns la Minsk, de unde urma cel mai probabil să plece spre Lituania sau Polonia. Însă, potrivit unor surse apropiate, bărbatul ar fi făcut greșeala de a-și deschide telefonul mobil și așa a fost imediat localizat. Fiica lui se află în continuare într-un centru de plasament, departe de familie.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 31-03-2023 08:25