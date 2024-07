Ce salariu anual are prințul William, în calitate de duce de Cornwall

Moștenitorul tronului a câștigat zeci de milioane de euro în primul său an de administrare a Ducatului de Cornwall.

Prințul William a primit suma uluitoare de 30 de milioane de dolari din veniturile obținute de pe urma proprietății Duchy of Cornwall în doar un an.

Titlul de duce de Cornwall și moștenirea ducatului i-au revenit atunci când tatăl său, regele Charles, a urcat pe tron.

Ducatul de Cornwall și-a publicat raportul anual integrat pe 24 iulie, dezvăluind un excedent distribuibil de 23,6 milioane de lire sterline (30,4 milioane de dolari) pentru anul financiar 2023-2024, primul an complet al prințului William în calitate de duce de Cornwall. Această sumă acoperă cheltuielile oficiale, caritabile și private ale prințului William, ale lui Kate Middleton și ale celor trei copii ai lor, conform People.

Ca membru activ al familiei regale, prințul de Wales, în vârstă de 42 de ani, nu primește un venit tradițional. În schimb, cheltuielile sale anuale sunt acoperite în mare parte de Ducatul de Cornwall, o moșie înființată de regele Edward al III-lea în 1337 pentru a oferi fonduri moștenitorului tronului. Această moșie vastă, în valoare de peste 1 miliard de dolari, se întinde pe o suprafață de 130.000 de acri în 23 de comitate din Anglia și Țara Galilor și include terenuri, ferme, case și alte bunuri pentru susținerea moștenitorului și a familiei sale.

Prințul William ar trebui să plătească impozit pentru întregul venit pe care îl primește din Ducatul de Cornwall, după scăderea cheltuielilor casnice, care nu au fost specificate.

Când Regele Charles a urcat pe tron în 2022, Prințul William a devenit noul Duce de Cornwall și șeful domeniului.

După moartea Reginei Elisabeta, o sursă regală a declarat că prințul William „se cufunda pe deplin” în rolul său de șef al Ducatului de Cornwall.

Raportul a evidențiat, de asemenea, actualizări ale patronajelor prințului William, inclusiv o schimbare a rolului său la Asociația de Fotbal. Fan înfocat al fotbalului, el va fi acum patronul FA, o funcție deținută anterior de bunica sa, regina Elisabeta. William a fost președinte al FA din 2006, iar schimbarea reflectă rolul său superior în calitate de prinț de Wales.

În plus, prințul William își va asuma noi patronaje la Welsh Guards Charity și la Royal Cornwall Agricultural Association, și va deveni președinte al Victoria Cross and George Cross Association. De asemenea, el va trece de la funcția de președinte la cea de patron al Fields in Trust.

