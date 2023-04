Ce s-a întâmplat la Moscova. Putin a ajuns seara târziu la Kremlin. VIDEO

Peskov a explicat acest lucru prin particularităţile programului său de lucru, relatează TASS.

"Într-adevăr, Putin a sosit la Kremlin", a confirmat Dmitri Peskov, joi, după ce reporterii acreditaţi la Kremlin l-au întrebat despre informaţii care circulă pe Telegram, potrivit cărora liderul rus ar fi ajuns la sediul Preşedinţiei ruse miercuri seara, în jurul orei locale 22:00. Vestea s-a rostogolit pe reţelele sociale şi oamenii s-au întrebat care ar fi motivul acestei vizite nocturne, potrivti News.ro.

For some unknown reason, Putin rushed to the Kremlin around 11 PM.

Russian telegram channels are ablaze with everyone wondering what’s the reason for this late night visit.#Putin #Kremlin #Russia pic.twitter.com/nj8a8FKah0