Arhivele secrete ale familiei regale britanice. Cum a murit, de fapt, regina Elisabeta a II-a. Ultimele momente din viața ei

Din acest motiv regina a vrut ca în ultimul an de viață să aibă cât mai multe momente prețioase alături de familie, a relatat un biograf regal. Ea s-a stins la Castelul Balmoral pe 8 septembrie 2022.

Monarhul s-a confruntat cu „multiple" afecțiuni medicale, dar în ultimele sale clipe „nu a simțit nicio durere". Membrii seniori ai personalului au înregistrat momentele premergătoare și ulterioare decesului reginei Elisabeta a II-a.

Cartea intitulată „Charles III: New King, New Court: The Inside Story” sugerează că regina era hotărâtă să fie înconjurată de familia ei și să își facă amintiri în ultimul ei an de viață, în special cu membrii mai tineri ai familiei regale, relatează Mirror.

„Ajunsese să-și dea seama că prognosticul medical însemna că nu o va imita pe mama ei și nu va ajunge la 100 de ani, așa că fusese hotărâtă să profite la maximum de acel (ultim) an", a spus autorul Robert Hardman în carte.

„S-a asigurat că toată familia a fost cu ea în timpul verii, astfel încât cei mici, în special, să rămână mereu cu amintiri plăcute despre ea", se mai arată în carte.

O notă redactată de secretarul ei particular, Sir Edward Young, a confirmat că regina s-a „strecurat" la Balmoral, documentul fiind acum plasat în Arhivele Regale.

Cauza exactă a morții reginei, potrivit unui prieten apropiat al familiei, nu va fi cunoscută niciodată, deoarece aceasta suferea de mai multe afecțiuni în 2022.

Sir Edward a consemnat însă moartea reginei, iar acum documentul zace în arhivele familiei regale.

„Foarte liniștită. În somnul ei. A alunecat. Bătrânețe. Nu ar fi fost conștientă de nimic. Nici o durere", este nota făcută de Sir Edward la moartea suveranei.

De asemenea, în momentul în care suverana a murit, lacheul reginei a deschis o cutie roșie pe patul ei în care se aflau două scrisori. Una ar fi fost adresată regelui Charles, moștenitorul coroanei, iar cealaltă ar fi fost pentru Sir Edward, conform Mail Online.

Cine i-a fost alături în ultimele momente

Se crede că regele Charles și regina Camilla au petrecut o oră cu regretata regină în timp ce aceasta se afla pe patul de moarte, în timp ce prințesa Anne și Angela Kelly au stat alternativ la căpătâiul ei.

Prințul William și Prințul Harry au fost chemați de urgență în Scoția pentru a-și putea lua rămas bun de la regină.

La acel moment prințul Harry i-ar fi spus lui Meghan Markle că nu este binevenită la Balmoral. În același timp, Kate Middleton a ales să nu se deplaseze în Scoția pentru a sta cu copiii.

Sursa: Mirror