CE ne premiază pentru că vrem să construim reţele de transport prietenoase cu animalele

Chiar dacă noi nu avem autostrăzi, Comisia Europeană ne-a premiat totuşi pentru intenţia de a construi reţele de transport sigure şi prietenoase cu animalele.

Mai exact, i-am convins pe europeni că viitoarele noastre şosele de mare viteză vor avea coridoare de trecere pentru sălbăticiuni, aşa cum vedem în ţările din Vest.

Cătălina Murariu, WWF România: "Am avut ocazia să mergem persoal pe acest pod verde şi am putut vedea că acesta este folosit. Am văzut urme de mistreţ, de căprior, pisica sălbatică. Într-adevăr, este o intervenţie care îşi atinge scopul."

Podul verde este prevăzut inclusiv cu panouri care absorb zgomotul şi lumina farurilor.

Deocamdată, este singurul proiect de acest gen concretizat în ţara noastră, însă ideea de a avea mai multe, pe viitoarele autostrăzi, a fost premiată de Comisia Europenă. Alte proiecte similare au fost propuse pe o autostradă, care deocamdată nu există. Acesta ar trebui să lege Târgu-Mureş de Iaşi.

Cătălina Murariu: "Lucrăm foarte intens pentru soluţii de infrastructură verde, deşi într-adevăr reţeaua de autostrăzi nu este la fel de dezvoltată ca în restul Europei. Acesta este şi-un avantaj pentru noi, pentru că, prin intermediul acestui proiect, avem deja soluţiile tehnice propuse pentru o conectivitate pentru animale."

Pare un paradox că Europa ne premiază pentru grijă faţă de animale, în contextul în care noi avem doar câţiva kilometri de autostradă. Însă tocmai modul ecologic de a gândi un proiect de infrastructură ar reduce timpul de finalizare al lucrărilor şi nu ne vom mai trezi, de exemplu, cu alte proiecte blocate, pentru că nu am respectat o obligaţie: în primul rând de a face şi de a avea grijă şi de animale.

Astfel de pasaje reduc şi riscul de accidente, în cazul în care animalele ar ajunge pe şosea, pentru că pe acolo sunt obinuite să treacă.