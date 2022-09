Ce mesaj a apărut la mormântul părinților lui Vladimir Putin. „Partidul morților” le-a lăsat o scrisoare FOTO

"Dragi părinţi! Fiul dumneavoastră se poartă urât! Absentează de la lecţiile de istorie, se bate cu colegii şi ameninţă să arunce întreaga şcoală în aer! Luaţi măsuri!", se spune în mesajul lăsat la mormântul părinţilor lui Putin, care a devenit viral pe Telegram, potrivit Agerpres.

"Partidul Morţilor", care a organizat şi înainte acţiuni artistice împotriva războiului, le recomandă ruşilor să nu se grăbească să adere la acest partid din cauza mobilizării anunţate în Rusia şi să facă tot posibilul să nu se lase încorporaţi pentru a fi trimişi să lupte în Ucraina.

Someone left a note at the tombstone of Putin's parents. "Dear parents, your son is misbehaving, skipping history lessons, fighting with his neighbors, threatening to blow up the whole schools. Please take necessary measures." pic.twitter.com/jpYCP9aUc4