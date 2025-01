Ce le-a spus Lukașenko ucrainenilor să atace în Belarus la începutul războiului. Zelenski: „M-a sunat și și-a cerut scuze”

Președintele Volodimir Zelenski a povestit cum, în a doua sau a treia zi a războiului la scară largă, președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, și-a cerut scuze într-o conversație telefonică pentru atacurile cu rachete rusești asupra Ucrainei de pe teritoriul Belarusului și a sugerat ca răspuns lovirea rafinăriei de petrol Mozyr.

Puțin mai târziu, câteva zile mai târziu, în primele zile ale războiului, am vorbit cu Lukașenko la telefon, iar el și-a cerut scuze. El a spus: „Nu am fost eu. Ei au lansat rachete de pe teritoriul meu, iar Putin a făcut-o”. Acestea sunt cuvintele sale, am martori. El a spus: „Îmi cer scuze. Crede-mă, Volodya, nu am fost eu. Eu nu le controlez, sunt doar rachete, este Putin”, a dezvăluit Zelenski, într-un interviu cu podcasterul american Lex Friedman.

„Sunteți același criminal, iar eu pur și simplu vă spun”. Iar el mi-a spus: „Înțelege, nu te poți lupta cu rușii”. Eu i-am spus: „Nu ne-am luptat niciodată. Rachetele au venit din țara voastră, din Belarus. Cum ați permis acest lucru?”, i-a răspuns Zelenski lui Lukașenko.

Replica președintelui belarus a fost: „Bine, răspundeți”. Încă îmi amintesc că mi-a spus: „Lovește rafinăria de petrol. Știi cât de mult înseamnă pentru mine”. Rafinăria Mozyr. Îi spun: „Despre ce vorbești? Ce răspuns?”

Mai mult, Zelenski a subliniat că discuția purtată cu Lukașenko a avut loc „în a doua sau a treia zi de război”, notează Ukrainska Pravda.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: