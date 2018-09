Ce i-au făcut vecinii români unei femei-pompier din Londra. Gestul lor a devenit viral

Postarea a devenit virală pe rețelele de socializare.

“Am auzit numeroase zgomote afară. Când am ieșit mi-am găsit vecinii români în timp ce-mi reparau gardul care căzuse cu ceva timp în urmă.



Le-am oferit bani și bere, ca recompensă, însă mi-au răspuns că e mai bine să faci fapte bune fără a aștepta o recompensă, în schimb”.



“Străinii ăștia care vin peste noi și ne repară gardurile”, a mai scris ea, ironic.

Lots of banging noises outside. I find my Romanian neighbours have rebuilt my fence which had fallen down a while ago.

When I offered money/beer as gratitude, they said it was better to do nice things rather than expect something.

Bloody foreigners coming here & building fences pic.twitter.com/CzMbgC9ha8