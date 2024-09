Ce băutură a consumat rapperul Fatman Scoop chiar înainte de se prăbuși pe scenă. Ultimele cuvinte: ”Let's make some noise”

DJ-ul câștigător al unui premiu Grammy, pe numele său real Isaac Freeman III, a suferit o afecțiune medicală în timp ce concerta la Town Center Park în Hamden, Connecticut.

Familia sa i-a anunțat decesul în dimineața următoare, fără a dezvălui cauza.

Sharron Elkabas, CEO al firmei de relații publice a lui Freeman, a dezvăluit că artistul a băut o băutură care conținea compuși stimulanți înainte de spectacol.

”A băut o băutură energizantă înainte de a urca pe scenă. Nu a băut niciodată băuturi energizante, dar a făcut-o înainte de acest spectacol”, a declarat Elkabas pentru The Hollywood Reporter, potrivit Daily Mail.

Cu doar câteva ore înainte de moartea sa, Fatman Scoop a sărbătorit lansarea unei colaborări cu muzicianul Dyce Payso numită ”Let It Go”.

La începutul acestei luni, Fatman Scoop a dezvăluit proiectul cu Payso, lăudând talentul și ambiția tânărului artist.

"Am terminat un cântec/video cu @dyce_payso - uneori îți dai seama când cineva are "talentul", iar eu cred că el îl are", a scris el alături de o fotografie cu cei doi împreună.

La scurt timp, familia artistului a transmis într-un comunicat că acesta ”nu a fost doar un artist de talie mondială - a fost un tată, un frate, un unchi și un prieten”.

'Noaptea trecută, lumea a pierdut un suflet radiant, un far de lumină pe scenă și în viață', a spus familia. 'El a fost râsul din viețile noastre, o sursă constantă de sprijin, forță neclintită și curaj'.

Născut în New York City în 1971, Freeman și-a făcut un nume prin colaborări cu megastaruri precum Missy Elliot și Mariah Carey la începutul anilor 2000 și era cunoscut pentru prezența sa vocală profundă. Familia sa l-a descris ca fiind "vocea de necontestat a clubului" și a spus că "muzica sa ne-a făcut să dansăm și să îmbrățișăm viața cu pozitivism".

Câștigător al premiului Grammy, Fatman Scoop s-a aventurat în ultimii ani în podcasting și reality TV, apărând inclusiv în emisiunea Celebrity Big Brother de pe Channel 5: UK vs USA în 2015.

Cauza exactă a morții artistului nu este clară, însă a survenit după ce acesta a suferit o afecțiune medicală pe scenă, vineri.

Imagini din public au surprins momentul în care cunoscutul rapper s-a prăbușit, la câteva secunde după ce a strigat: "Let's make some noise!”

