Ce au găsit ucrainenii într-o rachetă folosită de forțele ruse în război. „Este prima dovadă”

Fotografiile cu componente ale acestor rachete, pe care apare ca an de producție 2024, dovedesc faptul că afacerea cu arme dintre Moscova și Phenian continuă să alimenteze războiul de la granița României.

Conform Conflict Armament Research, o „echipă de investigație ucraineană a documentat rămășițele a patru rachete nord-coreene diferite în urma unei serii de atacuri” raportate la 30 iulie, 5 august, 6 august și 18 august, scrie Business Insider, potrivit Yahoo News.

Una dintre rachete prezenta un marcaj care indica faptul că a fost produsă în 2024. „Aceasta este prima dovadă publică că rachetele produse în acest an în Coreea de Nord sunt utilizate în Ucraina”, a anunțat CAR.

CAR a precizat că două dispozitive de acționare a paletelor de reacție au fost descoperite printre rămășițele unei rachete utilizate într-un atac rusesc la 18 august. Marcajul arăta „113”, care se traduce prin 2024 în calendarul Juche al Coreei de Nord.

