Ce a observat un polonez în momentul în care au căzut cele două rachete în Przewodów. „Mai întâi una, apoi alta”

Imaginile de la fața locului arată un crater uriaș în mijlocul unei ferme, o remorcă distrusă și un tractor. Două persoane și-au pierdut viața în explozie.

Vezi aici cele mai noi informații despre rachetele căzute în Polonia

Un tânăr în vârstă de 28 de ani din Przewodów a povestit în presa poloneză că stătea pe balcon când a auzit o explozie puternică, iar după câteva momente a observat nori de fum.

„M-am ghemuit din instinct și, la scurt timp, am fugit cu toții din bloc”, a declarat el.

Dawid, soția sa Anna și trei copii mici locuiesc în Przewodów într-un imobil cu două etaje.

„Este la aproximativ 300 de metri de locul exploziei. Eram pe balcon, nu am văzut-o zburând, dar am auzit explozia: mai întâi una, apoi alta. Era încă lumină, după ora trei”, a povestit bărbatul.

La început a crezut că sunetul provine de la instalațiile de uscare a cerealelor, aflate în apropiere. „Dar imediat după aceea mi-am dat seama că sunt bombe”, recunoaște el.

Prima dată s-a gândit la siguranța copiilor său - cel mic are doar două luni și jumătate, cei doi mai mari au 2 și 6 ani.

„Majoritatea rezidenților au fost evacuați”, a mai spus Dawid.

„Când soția mea s-a întors de la cumpărături, am decis să plecăm și noi. Am luat cele mai necesare lucruri și am urcat în mașină. Polițistul ne-a întrebat unde mergem, dar când a văzut copiii, ne-a lăsat să trecem. Acum suntem în Mołdiatycze (un oraș de lângă Hrubieszów, la aproximativ 55 de kilometri de Przewodów - n.red.)”, a mai spurs el.

Sursa: dziennikwschodni.pl Etichete: , , Dată publicare: 16-11-2022 08:18