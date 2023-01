Ce a fost instalat în fața Ambasadei Rusiei la Berlin. ”Sunt stupefiată de forța sa” VIDEO

Trecătorii pot intra în celula de trei metri lungime pe doi metri lăţime, o copie a celei în care este încarcerat opozantul, într-o închisoare de înaltă securitate din Rusia, potrivit News.

”Am fost surprinsă că au închis uşa şi m-am simţit un pic cam incomodă”, a declarat marţi Ania Nikolaeva, în vârstă de 26 de ani, care a vizitat această replică, plasată în faţa ambasadei ruse, situată pe celebrul bulevard Unter den Linden, în apropiere de Poarta Brandenburg.

Alexey Navalny's right-hand-man, @leonidvolkov, and his brother, Oleg, have opened in Berlin, near the Russian embassy, a copy of the punishment (ShIZO) cell in which they say the activist has been kept almost continuously for the past five months. pic.twitter.com/WfYYVssrt8