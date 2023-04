Ce a făcut un deținut după ce a fost eliberat din greșeală. Polițiștii au fost uimiți

Jaylan Noah Davis, acuzat de uciderea prin împușcare a lui Arthur Mikulski în noimebrie 2022 și arestat de poliție, a fost eliberat din greșeală din Centrul de Detenție al Comitatului Mecklenburg, joi, în urma unui ordin judecătoresc incorect.

Poliția a transmis că ordinul incoret indica faptul că acuzațiile care i se aduc lui Davis, între care crimă și alte infracțiuni violente, au fost respinse, scrie CBS News.

Încă este neclar cum s-a ajuns în această situație.

Șeriful Garry McFadden a transmis, pe Twitter, că Davis s-a predat și a fost dus înapoi în centrul de detenție sâmbătă dimineață.

Sheriff McFadden is pleased to report that murder suspect Jaylan Davis, who was wrongly released due to an incorrect court order indicating that his charges had been dismissed, turned himself back in at Detention Center Central early Saturday morning. pic.twitter.com/jkS055ROgC