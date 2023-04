Caz „foarte rar” în Anglia. Doi tineri îndrăgostiți au fost găsăți morți în casă. Ce le-a adus sfârșitul

Aleasha Sullivan, 32 de ani, și Joshua Sandercock, 30 de ani, au fost descoperiți fără viață în apartamentul pe care tânăra îl deținea în Holcombe, Anglia, pe 21 octombrie 2021.

Conform anchetei deschise în acest caz, poliția britanică a fost alertată de asistentul social al tinerei, care i-a informat pe oamenii legii că nu o mai văzuse și nu o mai auzise pe Aleasha de nouă zile.

Sosiți la adresa la care locuia tânăra, polițiștii au avut parte de un șoc când s-au uitat prin cutia poștală aflată pe ușa imobilului. Ei au observat un cadavru, informează Mirror, care citează Devon Live.

După ce au forțat intrarea, oamenii legii au stabilit că era vorba despre Aleasha, care era moartă de câteva zile.

Polițiștii au cercetat cu atenție casa și au descoperit cadavrul lui Joshua în camera de zi de la etaj.

Inițial, anchetatorii au crezut că tinerii au fost uciși. Necropsiile au arătat însă că Aleasha și Joshua au murit din cauze naturale, complet independent unul de celălalt.

Legistul Deborah Cook a concluzionat că Aleasha a decedat din cauza unui trombembolism pulmonar, un cheag de sânge în plămâni.

„Speculația inițială și firească a fost că cele două decese au fost legate. Dar după această investigație detaliată, nu există nicio dovadă care să sugereze că Aleasha a fost răpusă de altceva decât o cauză complet naturală”, a concluzionat legistul.

În istoricul medical al tinerei figurau dependență de droguri și probleme de sănătate mintală, precum și probleme de coagulare la picioare, care pot fi agravate prin consumul de droguri intravenos.

De asemenea, în scurta sa viață, ea a fost expusă la violență și comportament abuziv. Mai mult, ea petrecuse ceva timp în închisoare.

Cu toate acestea, tânăra a apelat la ajutorul serviciilor de asistență socială și a spus că este motivată să-și îmbunătățească situația.

„Era o persoană foarte traumatizată, dar am avut o speranță sinceră pentru ea și am crezut că se îndreaptă într-o direcție mai bună”, a afirmat medicul ei de la Together Drug and Alcohol Services.

Anchetatorii au concluzionat că nu au existat circumstanțe suspecte în jurul deceselor celor doi. Oamenii legii au precizat că nicio terță persoană nu a provocat moartea celor doi tineri.

De asemenea, anchetatorii nu au putut stabili când a intrat Joshua în casă sau cât timp a stat în interiorul imobilului înainte să moară.

„În ciuda situației neobișnuite în care o altă persoană a fost găsită decedată la aceeași adresă în același timp, nu există dovezi după investigațiile medico-legale și ale poliției care să sugereze că cauzele morții celor două persoane au fost în vreun fel legate", au spus anchetatorii, care au precizat: „Se poate spune doar că Aleasha a murit probabil după 12 octombrie, iar trupul ei nu a fost găsit până pe 21 octombrie”.

Sursa: Mirror Etichete: , , Dată publicare: 20-04-2023 23:09