Caz tragic la o biserică din Africa de Sud. Cel puțin cinci persoane au fost ucise

Poliția a arestat în jur de 40 de persoane și a confiscat 40 de arme de foc, după un atac asupra unei biserici din Zuurbekom, în care cel puțin cinci oameni și-au pierdut viața, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, Vishnu Naidoo, potrivit Reuters.

Autoritățile au postat imagini cu mai multe arme confiscate pe Twitter, spunând că s-a confruntat cu „un schimb de focuri unde au fost luați ostatici".

#sapsGP Early hours this morning #SAPS was alerted to a hostage situation & shooting @ International Pentcost Holiness Church, Zuurbekom, 30 suspects arrested & seized more than 25 firearms. 5 fatalities are confirmed. The scene is still active with SAPS Hostage Negotiators. TM pic.twitter.com/5sMjYkYFjg