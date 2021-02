Caz neobișnuit în SUA. Hoții au furat duba unei firme de pompe funebre, cu tot cu cadavru

Autoutilitara de culoare albă, inscripționată cu numele firmei, a fost furată după ce șoferul a oprit la un magazin din St. Louis, în jurul orei 10 dimineața. A lăsat vehiculul pornit și a plecat, iar când a revenit a observat că dispăruse.

Poliția a pornit căutările, însă până acum nu au reușit să găsească duba furată, sau trupul femeii decedate.

Can you help us locate a stolen vehicle from this morning in the North County Precinct? It is a white, 2012 Nissan van, with Missouri license plate 5MDX73. The vehicle has decals with a funeral home's name displayed on its side and back. Here is an exemplar photo. pic.twitter.com/ds6mni71Gm