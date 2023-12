O femeie a născut două fetițe gemene din două utere diferite, una pe cale naturală și una prin cezariană

Fiecare prunc s-a dezvoltat în propriul uter. Iar bebelușele s-au născut pe căi diferite și în zile diferite.

Kelsey Hatcher, mama fetițelor: „Toți m-au încurajat, au fost foarte entuziasmați.”

Nici nu e de mirare. Kelsey Hatcher este protagonista unei povești ieșite din comun. Femeia a aflat în primăvară că este gravidă cu gemeni și că fiecare copil se afla în propriul uter. A fost o sarcină cu risc mare și, potrivit medicilor, un caz extrem de rar. Doar trei din o mie de femei se nasc cu două utere în loc de unul. Iar șansele să poarte copii în amândouă simultan sunt de una la un milion.

La capătul a 20 de ore de travaliu, Kelsey a adus pe lume două fetițe sănătoase. Roxi s-a născut marți și sora ei geamănă, Rebel, miercuri.

Shweta Patel, medic obstetrician: „Prima fetiță, cea care se afla în uterul din dreapta, a venit prin naștere naturală, iar cea din uterul din stânga s-a născut prin cezariană.”

Kelsey Hatcher, mama fetițelor: „Toți au fost foarte emoționați când s-a născut Roxi, sentimentul victoriei, că am reușit să îndeplinesc partea asta cu succes. Toți am plâns, am aplaudat. A fost distractiv. Apoi, m-a lovit realitatea: mai aveam un copil în burtă de care trebuia să mă ocup.”

Soțul ei și prima geamănă venită pe lume i-au fost alături când a născut a doua fetiță.

Kelsey Hatcher, mama fetițelor: „Acela a fost primul nostru moment împreună. M-am bucurat de această clipă și să le văd pe fete una lângă alta”.

Cei doi soți mai au trei copii, care își așteaptă cu mare nerăbdare acasă, mama şi surioarele.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 24-12-2023 16:30